ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!
Dünya Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından gözlerini ABD-Çin gerilimine çevirdi. Krizin, dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği merak edilirken kripto para piyasaları için tahmin geldi. Kriz sonrası bitcoin ne kadar olacak? İşte detaylar
04.08.2022 08:49 - Son Güncelleme: 04.08.2022 08:49
Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesinde 21.600 dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçmişti.