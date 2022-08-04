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Haberler Ekonomi ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

Dünya Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından gözlerini ABD-Çin gerilimine çevirdi. Krizin, dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği merak edilirken kripto para piyasaları için tahmin geldi. Kriz sonrası bitcoin ne kadar olacak? İşte detaylar

04.08.2022 08:49 - Son Güncelleme: 04.08.2022 08:49
ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesinde 21.600 dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçmişti.

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ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

Artan risk iştahıyla Bitcoin cumartesi günü 24.000 doları aşarken bu yükselişi ABD ile Çin arasında artan tansiyon frenledi. Bitcoin bu sabah güne 23.123 dolar seviyesinde başladı. Peki önümüzdeki süreçte ABD-Çin gerilimi kripto para piyasalarını nasıl etkileyecek? Tahminler neler? İşte cevabı...

ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

YENİDEN 23 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ışığında yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

"Ağustos ayı boyunca merkez bankası toplantılarının olmaması ile para politikaları yönünden rahatlama yaşayacağız diye çıktığımız yolda bir ara 290 bin kişinin Pelosi'nin uçağını havadan canlı yayınla izlerken kendimizi bulduk.

ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

Kripto paralar bu haberden olumsuz etkilenirken, Pelosi'nin başlayan Tayvan ziyaretinde Çin ile olan gerginliğinin artmamasıyla Bitcoin yeniden 23.000$ seviyesi üzerine çıktı.

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