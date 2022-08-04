ABD-Çin krizi kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? Bitcoin için flaş tahmin!

Artan risk iştahıyla Bitcoin cumartesi günü 24.000 doları aşarken bu yükselişi ABD ile Çin arasında artan tansiyon frenledi. Bitcoin bu sabah güne 23.123 dolar seviyesinde başladı. Peki önümüzdeki süreçte ABD-Çin gerilimi kripto para piyasalarını nasıl etkileyecek? Tahminler neler? İşte cevabı...