EYT'LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT'de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlanabilecek
EYT kapsamında eksik primi olanlar Aralık'ta borçlanma için başvurdu. Ancak ödemeler bu ay yapılacak. Peki size bildirilen paranın tamamını ödemek zorunda mısınız? Kaç gün prim gerekiyorsa o kadar para yatırmak mümkün mü? Yatırılan paraları geri almak mümkün mü? Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar SGK'ya eksik bildirilen günlerini nasıl tamamlayacak? İşte cevabı...
İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı:
Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme çok kısa bir süre içinde Meclis'e gelerek görüşülmeye başlayacak. Bu arada binlerce vatandaş eksik primlerini tamamlamak için borçlanma başvurusunda bulundu.
Aralık ayında borçlanarak daha hesaplı ödeme hakkı kazanan vatandaşlar için tebligatlar da bu günlerde kendilerine ulaşmaya başladı.
KISMİ ÖDEME YAPILABİLİR
Hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkındaki tebliğ ve bu konuda çıkartılan genelgelere baktığımızda vatandaşın lehine düzenlemeler olduğu görülüyor. Söz konusu tebliğin 9'uncu Maddesi'ne bakıldığında bir ay içinde ödeme yapılmaması durumunda başvurunun iptal olacağı ve yeniden başvuru yapılacağı belirtiliyor. Yine aynı maddede kısmi ödeme yapılacağı da belirtiliyor.