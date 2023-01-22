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Haberler Ekonomi EYT'LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT'de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlanabilecek

EYT'LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT'de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlanabilecek

EYT kapsamında eksik primi olanlar Aralık'ta borçlanma için başvurdu. Ancak ödemeler bu ay yapılacak. Peki size bildirilen paranın tamamını ödemek zorunda mısınız? Kaç gün prim gerekiyorsa o kadar para yatırmak mümkün mü? Yatırılan paraları geri almak mümkün mü? Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar SGK'ya eksik bildirilen günlerini nasıl tamamlayacak? İşte cevabı...

22.01.2023 21:54 - Son Güncelleme: 22.01.2023 22:01
EYT’LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT’de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlayabilecek

İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı:

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme çok kısa bir süre içinde Meclis'e gelerek görüşülmeye başlayacak. Bu arada binlerce vatandaş eksik primlerini tamamlamak için borçlanma başvurusunda bulundu.

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EYT’LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT’de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlayabilecek

Aralık ayında borçlanarak daha hesaplı ödeme hakkı kazanan vatandaşlar için tebligatlar da bu günlerde kendilerine ulaşmaya başladı.

EYT’LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT’de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlayabilecek

Bu tebligatlar ulaştıktan sonra 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.
Ancak birçok vatandaş ilk müracaat ettiğinde askerlik ya da doğum sürelerinin tamamını borçlanmak istediğini beyan ettiği için yüklü miktarlar ile karşılaştı.

EYT’LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT’de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlayabilecek

Askerlik ya da doğum sürelerinin tamamına ihtiyacı olmayan vatandaşlar bunun bir kısmını ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor.

EYT’LİYE PARA İADESİ! Yatırılan para geri alınabilir mi? EYT’de kısa çalışma detayı: Eksik prim tamamlayabilecek

KISMİ ÖDEME YAPILABİLİR
Hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkındaki tebliğ ve bu konuda çıkartılan genelgelere baktığımızda vatandaşın lehine düzenlemeler olduğu görülüyor. Söz konusu tebliğin 9'uncu Maddesi'ne bakıldığında bir ay içinde ödeme yapılmaması durumunda başvurunun iptal olacağı ve yeniden başvuru yapılacağı belirtiliyor. Yine aynı maddede kısmi ödeme yapılacağı da belirtiliyor.

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