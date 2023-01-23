5000 primle SSK'dan erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...
EYT'liler Meclis yolunu beklerken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Borç yapılandırması ile milyonların yükü hafiflerken EYT ile emeklilik beklenler için de ilaç olacak. EYT'liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşurken, kamu bankaları aracılığıyla alacakları krediyi emekli maaşlarıyla birlikte geri ödeyebilecek. Ayrıca Bağkur günlerini sildiren SSK'dan emekli olabilecek. İşte yapılandırmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.
Yapılandırma düzenlemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vergi ve borçların yapılandırması ile ilgili çalışma başlıyor. Bu düzenlemenin EYT'lilere ne gibi kazanımlar sağlayacağı oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda EYT için eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek verilebilecek. Bu yapılandırma EYT'li olup, prim borcunu ödeyemediği için emeklilik hakkına kavuşamayan birçok vatandaşımız için büyük avantaj olacak ve onlar da emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Peki, eksik primi olanlar nasıl tamamlayacak? Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak? Kredili emeklilik ne anlama geliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Borç yapılandırmasıyla milyonlarca vatandaşın devlete olan borçları tasfiye edilecek. Yapılandırmadan EYT'liler de yararlanacak. Taksitler emekli maaşından kesilecek.