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5000 primle SSK'dan erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

EYT'liler Meclis yolunu beklerken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Borç yapılandırması ile milyonların yükü hafiflerken EYT ile emeklilik beklenler için de ilaç olacak. EYT'liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşurken, kamu bankaları aracılığıyla alacakları krediyi emekli maaşlarıyla birlikte geri ödeyebilecek. Ayrıca Bağkur günlerini sildiren SSK'dan emekli olabilecek. İşte yapılandırmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

takvim.com.tr
23.01.2023 08:59 - Son Güncelleme: 23.01.2023 08:59
5000 primle SSK’dan erken emeklilik! EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

Yapılandırma düzenlemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vergi ve borçların yapılandırması ile ilgili çalışma başlıyor. Bu düzenlemenin EYT'lilere ne gibi kazanımlar sağlayacağı oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda EYT için eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek verilebilecek. Bu yapılandırma EYT'li olup, prim borcunu ödeyemediği için emeklilik hakkına kavuşamayan birçok vatandaşımız için büyük avantaj olacak ve onlar da emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Peki, eksik primi olanlar nasıl tamamlayacak? Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak? Kredili emeklilik ne anlama geliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
5000 primle SSK’dan erken emeklilik! EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

Borç yapılandırmasıyla milyonlarca vatandaşın devlete olan borçları tasfiye edilecek. Yapılandırmadan EYT'liler de yararlanacak. Taksitler emekli maaşından kesilecek.

5000 primle SSK’dan erken emeklilik! EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

5000 primle SSK’dan erken emeklilik! EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

"Vergi ve borçların yapılandırılması ile ilgili bir çalışma başladı. EYT'lilerin ihya durumunda neler olur merak ediliyordu. Çalışma tamamlandığında vatandaşın devlete olan tüm borçların yapılandırılması söz konusu olacak.

5000 primle SSK’dan erken emeklilik! EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Vergi ve prim borçları, Trafik cezaları, idari para cezaları, tarım kredi borçları, KYK borçları, Belediyeye olan borçlar, köprü ve otoyol borçları, matrah artırımı, kasa ve stok borçları yapılandırma kapsamı içine girecek.

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