TCKN 2,4,6,8 olanlar... PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli!

Devlet tarafından birçok alanda vatandaşlara destek sağlanıyor. Özellikle kadınlar için birçok kolda ödeme yapılıyor. Yeni doğan her çocuk için annelere önemli destekler veriliyor. Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemeler bulunuyor. Çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası ile kadınlar rahat bir nefes alıyor. Peki, 1300 TL yardımdan kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...