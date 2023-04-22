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EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Emekli olan EYT'lilerden çalışmaya devam edenler, borçlanma için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek. Peki iade tutarı nasıl hesaplanacak? Kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2023 06:59
EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurusunu yaptı.

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EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

İlk maaşlarını alan veya almak için gün sayan EYT'lilerden bazıları çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeye hazırlanıyor.

EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geriye alabiliyor.

EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

NASIL YARARLANILIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülebiliyor.

EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor.

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