EYT’liye para iadesi! Borçlanma yapanlar dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?
Emekli olan EYT'lilerden çalışmaya devam edenler, borçlanma için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek. Peki iade tutarı nasıl hesaplanacak? Kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları…
22.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2023 06:59
İlk maaşlarını alan veya almak için gün sayan EYT'lilerden bazıları çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeye hazırlanıyor.
Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geriye alabiliyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülebiliyor.