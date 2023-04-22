Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?
Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde çalışanlar görevleri başında... 3.5 günlük tatili çalışarak geçirenler ilaveten ilave ödeme alacak. Hatta izin günlerinde çalışıyorlarsa bu ödeme daha da büyüyecek. İşte detayları…
22.04.2023 07:00 - Son Güncelleme: 22.04.2023 07:00
Ramazan Bayramı tatili başladı. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti.