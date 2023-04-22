Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

* Bayramda çalışmak zorunlu mu?

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor.