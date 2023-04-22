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Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde çalışanlar görevleri başında... 3.5 günlük tatili çalışarak geçirenler ilaveten ilave ödeme alacak. Hatta izin günlerinde çalışıyorlarsa bu ödeme daha da büyüyecek. İşte detayları&hellip;

22.04.2023 07:00 - Son Güncelleme: 22.04.2023 07:00
Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

Ramazan Bayramı tatili başladı. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti.

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Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

3.5 günlük bu resmi tatilde bazı çalışanlar izin yaparken, bazıları da işinin başında bulunuyor.

Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

İzin yapanlar ücretlerini tam olarak alıyor, görev başında olanlara ise 3.5 günlük ek ücret imkanı bulunuyor.

Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

* Bayramda çalışmak zorunlu mu?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor.

Bayramda çalışana ek ödeme! Nasıl hesaplama yapılacak? En az ne kadar alınacak?

Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

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