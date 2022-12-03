Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret için süreç başlarken; Türk-İş '7 bin 785 TL kırmızı çizgimiz', TİSK de 'Elimizi taşın altına koyacağız' mesajı verdi. Ücret belirlenirken 6 aylık mı yıllık mı belirleneceği önem taşıyor. İşte formüllere göre yeni ücret...
03.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 03.12.2022 06:57
Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci buluşmayı ise 14 Aralık'ta yapacak.