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Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için süreç başlarken; Türk-İş '7 bin 785 TL kırmızı çizgimiz', TİSK de 'Elimizi taşın altına koyacağız' mesajı verdi. Ücret belirlenirken 6 aylık mı yıllık mı belirleneceği önem taşıyor. İşte formüllere göre yeni ücret...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 03.12.2022 06:57
Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

Milyonları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç başladı.

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Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile yaptığı toplantıyla takvim belirlenirken, artışlar için de ipuçları geldi.

Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci buluşmayı ise 14 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.

Asgari ücrete zam formülü! Enflasyon tahmini % 70.18 çıktı! Peki asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

% 41.5'İN ÜSTÜNÜ İSTEDİ
Komisyonun çalışmalarında Çalışma Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.

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