EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merak ettiği soruları bugünkü köşesinde yanıtladı. Erdem, primi eksik olanların yasa çıkmadan evvel tamamlamaları durumunda emekli olabileceklerini söyledi. Peki, eksik primi olanlar nasıl tamamlayacak? Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak? Kredili emeklilik nedir? İşte TAKVİM'den EYT'lilerin merakını gideren dev rehber...
22.01.2023 06:50 - Son Güncelleme: 22.01.2023 06:50
■ Yılı tamam ama primi eksik olanlar ne yapacak?
EYT yasasından yararlanabilmek için yıl ile birlikte primin de tamam olması gerektiğini söylemiştik.