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Haberler Ekonomi EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak?

EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merak ettiği soruları bugünkü köşesinde yanıtladı. Erdem, primi eksik olanların yasa çıkmadan evvel tamamlamaları durumunda emekli olabileceklerini söyledi. Peki, eksik primi olanlar nasıl tamamlayacak? Yapılandırma EYT'lilere hangi avantajları sağlayacak? Kredili emeklilik nedir? İşte TAKVİM'den EYT'lilerin merakını gideren dev rehber...

FARUK ERDEM
Takvim
22.01.2023 06:50 - Son Güncelleme: 22.01.2023 06:50
EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT’lilere hangi avantajları sağlayacak?

Primi eksik olanlar yasa çıkmadan tamamlarsa emekli olabilecek.

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EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT’lilere hangi avantajları sağlayacak?

EYT'liler eksiğini tamamladıkları tarihte yaşa bakılmadan emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT’lilere hangi avantajları sağlayacak?

Yapılandırma düzenlemesi ile eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek de verilebilecek.

EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT’lilere hangi avantajları sağlayacak?

■ Yılı tamam ama primi eksik olanlar ne yapacak?
EYT yasasından yararlanabilmek için yıl ile birlikte primin de tamam olması gerektiğini söylemiştik.

EYT’liye kredili emeklilik! Eksik primi olanlar dikkat: Yapılandırma EYT’lilere hangi avantajları sağlayacak?

Bu yüzden eksik primi olanların bunu tamamlaması gerekecek. Bunun için erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması imkanları bulunuyor. Bağ-Kur'lular için geçmişte ödemedikleri günlerini ihya ile canlandırma fırsatı var.

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