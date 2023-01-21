Altın fiyatlarında rekor geliyor! Uzmanlardan yatırımcılara yeşil ışık! 1 Şubat 2023’te hazır olun! Saat bile verildi...

ALTIN DÜŞEN ENFLASYONLA GÜÇ KAZANIYOR

Altın fiyatları da düşen enflasyon oranlarıyla güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi ons altına güçlü alım getirdi. Ons altın 8 ayın zirvesi olan 1935 dolara kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın şu sıralarda 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.