Altın fiyatlarında rekor geliyor! Uzmanlardan yatırımcılara yeşil ışık! 1 Şubat 2023'te hazır olun! Saat bile verildi...
Ons altındaki hızlı yükseliş gram altın tarafında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın 1171 liraya kadar çıktı. Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons Altın 1935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıkmış oldu. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken konuyla iligli gelen tahminler oldukça şaşırttı. Buna göre altında yeni rekorun kırılması bekleniyor. Peki, altın fiyatları artacak mı? Güncel canlı altın fiyatları ne kadar? Altın ne zaman alkınmalı? İşte tüm merak edilenler...
ALTIN DÜŞEN ENFLASYONLA GÜÇ KAZANIYOR
Altın fiyatları da düşen enflasyon oranlarıyla güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi ons altına güçlü alım getirdi. Ons altın 8 ayın zirvesi olan 1935 dolara kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın şu sıralarda 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın tarafında da primlenme söz konusu. Ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarının ılımlı yükseliş içinde olması gram altına tarihi zirveyi gösterdi.
Gram altın 1171.7 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar gram Altın Ons altındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1166 lirada bulunuyor.
1 YILDA YÜZDE 46 KAZANDIRDI
Son bir yılda gram altın yüzde 46 oranında kazandırdı. 20 Ocak 2022 tarihinde gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü. Bugün ise 1171 liraya yükseldi. Gram altındaki kazanç böylece yüzde 46 oldu.