15 proje 67 milyar dolar kazanç yüz binlerce istihdam! Dev yatırımlar ekonomiye can suyu oldu

İSTANBUL HAVALİMANI: Ekonomiye 27.8 milyar dolar kazandırırken, yapılan yatırımların ara ve nihai mal üretimine katkısı 60 milyar dolar oldu. 5 milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 128.2 bin kişiye istihdam sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 271.1 milyon dolar zaman ve yakıt tasarrufu etkisi oldu.