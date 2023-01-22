15 proje 67 milyar dolar kazanç yüz binlerce istihdam! Dev yatırımlar ekonomiye can suyu oldu
Son dakika haberleri | Türkiye, 2002 yılından bu yana yapılan yatırımlar ve projelerde adeta çağ atladı. Dev projeler vatandaşın hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda ekonomiye de can suyu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 dev projenin ekonomiye olan katkısını analiz ettirdi. 15 proje Türkiye ekonomisine toplamda 67 milyar dolar katkı sağladı. Aynı zamanda bu projeler yüz binlerce kişiye de istihdam yarattı.
AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan rüya projeler ekonomiye can suyu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılan devasa 15 projenin ekonomiye olan etki analizi yapıldı.
15 proje Türkiye ekonomisine 67 milyar dolarlık bir katkıda bulunurken, bu projeler sayesinde 283 bin kişi de istihdam edildi.
İşte o projeler:
İSTANBUL HAVALİMANI: Ekonomiye 27.8 milyar dolar kazandırırken, yapılan yatırımların ara ve nihai mal üretimine katkısı 60 milyar dolar oldu. 5 milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 128.2 bin kişiye istihdam sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 271.1 milyon dolar zaman ve yakıt tasarrufu etkisi oldu.
MARMARAY: Ekonomiye katkısı 3.6 milyar dolar. 7.8 milyar dolar üretim, 717.7 milyon dolar ihracat, 177 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişiye iş sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 2.7 milyar dolarlık tasarrufta bulundu.
KUZEY MARMARA OTOYOLU: Ekonomiye 9.7 milyar dolar katkı sağladı. 21 milyar dolar üretim, 1.8 milyar dolar ihracat, 510.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 42.5 bin kişiye istihdam sağlandı. Toplumsal refaha toplam 2.9 milyar tasarruf katkısında bulundu.