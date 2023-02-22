Tarım Kredi marketleri 22-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! Zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, fasulye...

Tarım Kredi 22-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler, ne kadar fiyata satılacak? Bu hafta indirimli ürünler arasında Zeytinyağı, Makarna, Sıvı Sabun, Fasulye ne ararsanız var! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimlerinin bitmesine son 1 hafta kaldı. Kaçırmak istemeyenler için fiyat listesine haberimizde yer verdik. İşte indirimli ürünler listesi...