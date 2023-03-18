Büyük açılış yarın: Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. İşte detaylar...
18.03.2023 09:02 - Son Güncelleme: 18.03.2023 09:02
Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde 2019 yılında temeli atılan ve başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılacak olan Balıkesir Bandırma ilçesindeki Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.
Dünyadaki bor madeni rezervinin toplam yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda dev bir adım daha atıyor.
2019 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 14.00'te açılışını gerçekleştireceği tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.