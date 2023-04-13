Dünyaca ünlü konsey ilan etti! En çok altın rezervi olan ülkeler arasında... Listeye Türkiye damgası
Dünyaca ünlü konsey ilan etti. Listeye Türkiye mührü! En çok altın rezervi olan ülkeler arasında yerini aldı. Son yıllarda ekonomi ve para piyasalarında en çok konuşulan konulardan biri altın rezervleri oldu. Hangi ülkenin ne kadar altın rezervi olduğu merak ediliyor. Bu konuda açıklanan son verilere göre dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı ve Türkiye bu listede üst sıralarda yer alıyor.
Altın yüzyıllardan beri para birimi ve yatırım aracı olarak önemini koruyor. Özellikle küresel ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor. Merkez bankaları da altın rezervlerini arttırarak para politikalarında etkin rol oynuyor. Bu kapsamda en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye dünya genelinde en çok altın rezervine sahip olan ülkeler arasında yer arasında yerini aldı.
Şubat'ta 22.5 tonluk net altın alımı gerçekleştiren TCMB, 587.3 tona ulaşan rezerviyle 12. sırayı aldı.
Dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu.
Bunu 22.5 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti.