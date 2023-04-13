Dünyaca ünlü konsey ilan etti! En çok altın rezervi olan ülkeler arasında... Listeye Türkiye damgası

Altın yüzyıllardan beri para birimi ve yatırım aracı olarak önemini koruyor. Özellikle küresel ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor. Merkez bankaları da altın rezervlerini arttırarak para politikalarında etkin rol oynuyor. Bu kapsamda en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye dünya genelinde en çok altın rezervine sahip olan ülkeler arasında yer arasında yerini aldı.