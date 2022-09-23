EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a aylıklar ne zaman bağlanacak? Geçmişte staj yapanlar da EYT kapsamına girecek mi?

YAŞ SINIRI OLUR MU?

Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı da getirilebilir. Bu durumda prim ve yılı tamamlayanların emeklilik için bu yaşı da doldurması gerekebilir. Bu yaş sınırı da mesela 50 olabilir. Bu durumda emeklilikte 6-8 yaşa varan avantaj ortaya çıkabilir.