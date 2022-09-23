2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete enflasyon formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyon tahmini olan yüzde 65'e tamamlanabilecek. Bu durumda halen net 5 bin 500 lira olan asgari ücret 7 bin 425 lira 47 kuruşu bulacak.