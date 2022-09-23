2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete enflasyon formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?
SON DAKİKA: 2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu yılın son aylarına doğru yaklaşırken cevabı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, enflasyonun üzerinde artış sinyalleri geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar alacak? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen soruların yanıtları
23.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:18
ENFLASYON NASIL YANSITILIR?
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Eğer asgari ücrete 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 65 tahminine göre yeni asgari ücret yıllık 4 bin 353 lira 40 kuruştan 7 bin 18 lira 11 kuruşa çıkabilecek.