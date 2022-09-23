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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete enflasyon formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

SON DAKİKA: 2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu yılın son aylarına doğru yaklaşırken cevabı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, enflasyonun üzerinde artış sinyalleri geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar alacak? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen soruların yanıtları

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
23.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:18
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Bu yılın başında yüzde 50.1'lik artışla net 4 bin 253 liraya, Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrette yeni artış için kollar sıvandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Yeni ücret merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız" açıklaması geldi.

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de Bakan Bilgin'in açıklamaları asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ortaya koydu.

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

ENFLASYON NASIL YANSITILIR?
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Eğer asgari ücrete 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 65 tahminine göre yeni asgari ücret yıllık 4 bin 353 lira 40 kuruştan 7 bin 18 lira 11 kuruşa çıkabilecek.

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete formülü! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyon tahmini olan yüzde 65'e tamamlanabilecek. Bu durumda halen net 5 bin 500 lira olan asgari ücret 7 bin 425 lira 47 kuruşu bulacak.

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