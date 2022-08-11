EYT'de son viraj! Görüşmeler hızlandı! Gözler Aralık ayında! EYT’de eksik prim nasıl çözülecek? Kadın ve erkeklerde EYT yaşı nasıl olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümet kanadından yapılan açıklamaları anbean takip ediyor. EYT yasası için çeşitli formüller masada yer alırken EYT platformları ve bakanlık arasındaki görüşmeler de hızlandı. EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT'nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı. Peki EYT'de eksik prim nasıl çözülecek? Kadın ve erkeklerde EYT yaşı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda yaş şartı kademeli düşürülecek mi? İşte detaylar
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor.
Yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği EYT çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
ÖNCE AK PARTİ ARDINDAN DA MHP İLE GÖRÜŞTÜLER
Bu kapsamda çalışmalar sürerken EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.
YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜLMESİ İÇİN SÖZ ALDILAR
EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT'nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
"BAKAN BEY, ARALIK AYINDA MESELENİN KESİNLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAĞINI SÖYLEDİ"
Ziyarete ilişkin konuşan Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi." dedi.
"BAKAN BİLGİN'İN SÖZLERİ EYT'LİLER İÇİN BİR MÜJDEDİR"
Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:
"EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp, konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada."
ALT SINIR GELİR Mİ?
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kişilere emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Bu kapsamda pek çok formül de gündeme geliyor. EYT'lilere yaş şartı kaldırılırken, bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.