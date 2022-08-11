EYT’de son viraj! Görüşmeler hızlandı! Gözler Aralık ayında! EYT’de eksik prim nasıl çözülecek? Kadın ve erkeklerde EYT yaşı nasıl olacak?

"BAKAN BİLGİN'İN SÖZLERİ EYT'LİLER İÇİN BİR MÜJDEDİR"

Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:

"EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp, konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada."