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Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

Tarihi yapılandırma yasası Meclis'ten geçti. Bazı borçlar silinirken, bazılarında da ödenecek tutarda önemli düşüş olacak. Depremzedeler, iş kuranlar desteklenecek. Peki, hangi borçlar silinecek? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
11.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 11.03.2023 06:58
Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

En kapsamlı yapılandırma yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek yasasıyla borçların üstü çizilecek.

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Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

Depremzedelere, iş kuranlara destekler sağlanacak, trafik ceza puanları silinecek.

İşte detayları:

Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

NELER KAPSAMDA?: Vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları gibi borçlar kapsamda. Burada ana kriter borçların 31 Aralık 2022 öncesine ait olması…

Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

HANGİ BORÇLAR SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

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