Borçluya tarihi fırsat başladı! GSS, cezalar, araç muayenesi, iş kuran gençler... Kime, hangi imkan geldi?
Tarihi yapılandırma yasası Meclis'ten geçti. Bazı borçlar silinirken, bazılarında da ödenecek tutarda önemli düşüş olacak. Depremzedeler, iş kuranlar desteklenecek. Peki, hangi borçlar silinecek? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar sizler için derledi.
11.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 11.03.2023 06:58
HANGİ BORÇLAR SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.