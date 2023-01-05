2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?
2022 Aralık ayı enflasyon tutarlarıyla beraber Ocak 2023 emekli memur maaş zammı netleşti. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekliye ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar haberimizde!
Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca emekli 3 Ocak 2023 günü açıklanacak zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Zam oranı netleşti.Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar!
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya çıkarıldı. Peki yüzde 30 zam oranına göre kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Takvim.com.tr emeklilerin ve memurların zamlı maaş tablosunu sizler için hesapladı. İşte merak edilenler!
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu.