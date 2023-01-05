2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya çıkarıldı. Peki yüzde 30 zam oranına göre kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Takvim.com.tr emeklilerin ve memurların zamlı maaş tablosunu sizler için hesapladı. İşte merak edilenler!