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EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. Peki EYT'lileri hangi bankada neler bekliyor? Kredilerden nasıl, hangi şartlarla yararlanılıyor? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.03.2023 09:08 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:00
EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

Prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler emeklilik işlemleri için kolları sıvadı, aylık başvurusunu yaptı ya da yapmaya hazırlanıyor. Kimi EYT'lilerin ise prim borcu bulunuyor ya da günü yeterli gelmiyor. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşinde.

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EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapatma imkanına sahip. Peşini seçenlerde yapılacak ödeme daha da azalıyor, üstelik de daha hızlı emeklilik yolu açılmış oluyor.

EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

Bankalar da hem bu borçlarını peşin avantajıyla kapatmak hem de borçlanma yaparak primini tamamlamak isteyenler için harekete geçmiş durumda. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları başlatırken, diğer yandan da promosyon kampanyalarını birbiri ardına yeniliyor. İşte bankaların EYT'lilere sunduğu fırsatlar...

Bankaların kredi ve promosyon yarışı... Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

EMEKLİLİK KREDİSİ VERENLER

AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.

EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?

ÖRNEK YILLIK MALİYET TABLOSU

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Aylık faiz oranı: % 1.79

Vade: 12 ay

Kredi tahsis ücreti: 275 TL

Hayat sigortası prim tutarı: 1.184,57 TL

Aylık taksit tutarı: 4.797,21 TL

Toplam geri ödeme: 57.841,54 TL

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