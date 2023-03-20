EYT’LİYE EMEKLİLİK KREDİSİ! Bankalar kredi ve promosyon yarışında! Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?
Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. Peki EYT'lileri hangi bankada neler bekliyor? Kredilerden nasıl, hangi şartlarla yararlanılıyor? İşte detayları...
Prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler emeklilik işlemleri için kolları sıvadı, aylık başvurusunu yaptı ya da yapmaya hazırlanıyor. Kimi EYT'lilerin ise prim borcu bulunuyor ya da günü yeterli gelmiyor. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşinde.
Bankalar da hem bu borçlarını peşin avantajıyla kapatmak hem de borçlanma yaparak primini tamamlamak isteyenler için harekete geçmiş durumda. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları başlatırken, diğer yandan da promosyon kampanyalarını birbiri ardına yeniliyor. İşte bankaların EYT'lilere sunduğu fırsatlar...
Bankaların kredi ve promosyon yarışı... Hangi banka ne kadar kredi ve promosyon veriyor?
EMEKLİLİK KREDİSİ VERENLER
AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.