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Haberler Ekonomi EYT'liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

EYT'liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. EYT'liler yeni sistemin detaylarını heyecanla beklerken, bu süreçte pek çok formül de gündeme geliyor. Prim ve yaşa yönelik 6 formül öne çıkıyor...

Çığıl Ön Yener
20.08.2022 07:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:03
EYT’liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

Emeklilik için yaşı bekleyenler heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

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EYT’liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

Çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı yönündeki açıklamalar da bu heyecanı artırıyor.

EYT’liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekiple çalışma yürütüldüğünün duyurulmasının ardından heyecan artarken, yapılacak düzenleme ve çalışmaların kapsamı için pek çok formül de konuşulmaya başladı.

EYT’liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

Peki hangi formüller gündemde?

EYT’liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...

İşte yaşa takılanlara emeklilik imkanı için konuşulan formüller:

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