EYT'liye emeklilik formülü! Kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 prim günü avantajı! 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar ise...
Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. EYT'liler yeni sistemin detaylarını heyecanla beklerken, bu süreçte pek çok formül de gündeme geliyor. Prim ve yaşa yönelik 6 formül öne çıkıyor...
20.08.2022 07:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekiple çalışma yürütüldüğünün duyurulmasının ardından heyecan artarken, yapılacak düzenleme ve çalışmaların kapsamı için pek çok formül de konuşulmaya başladı.