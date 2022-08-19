Emeklilikte Yaşa Takılanlara 8 formülde emeklilik! İşte EYT'lileri bekleyen ihtimaller: Prim günü, borçlanma ve...
2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için masada 8 formül bulunuyor. Peki, bu formüller neler? İşte EYT'lilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
19.08.2022 22:28 - Son Güncelleme: 19.08.2022 22:29
2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor.