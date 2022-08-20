’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

Haftaya 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın geçtiğimiz gün sert düşüş kaydederek 1751 dolara kadar indi. Gram altın da şu anda alış fiyatı 1.018,44 lira, satış fiyatı 1.018,60 liradan işlem görüyor. Uzmanlar ise yatırımcılara flaş uyarılarda bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI