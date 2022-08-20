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'Bu fırsatı kaçırmayın' Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ve konu hakkında tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
20.08.2022 09:10 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:10
’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

Haftaya 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın geçtiğimiz gün sert düşüş kaydederek 1751 dolara kadar indi. Gram altın da şu anda alış fiyatı 1.018,44 lira, satış fiyatı 1.018,60 liradan işlem görüyor. Uzmanlar ise yatırımcılara flaş uyarılarda bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI

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’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

'EYLÜL ERKEN GELDİ'


TCMB'nin dünkü 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar ve emtialarda yükseliş gözlendi. Kararı değerlendiren İslam Memiş, gram altın, dolar, euro ve diğer yatırım araçlarına dair açıklama yaptı. Memiş, 'Alım fırsatı sürüyor mu?' sorusunu yanıtladı.

’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Eylül erken geldi dikkat!" başlıklı videosunda, şu değerlendirmelerde bulundu: TCMB, piyasaları ters köşe yaptı, faizi indirdi ve eylül erken geldi. Eylül ayı itibarıyla agresif yükselişler başlayacak diyorum.

’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasalar için oldukça önemliydi. Beklenti değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. TCMB bugün 100 puanlık bir indirim yaptı. Piyasalarda bu şok etkisi yarattı. Bütün öngörülerde bir değişiklik yapmak gerekiyor, yeni yol haritası belirlemek gerekiyor.

’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!

Hem döviz kurlarında hem emtialarda bundan sonra nasıl bir hamle yapmalıyız. Özellikle yatırımcılar yıl sonuna kadar nasıl beklemeli gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Eylül piyasalara erken geldi.

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