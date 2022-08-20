'Bu fırsatı kaçırmayın' Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat! İslam Memiş açıkladı!
Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ve konu hakkında tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
20.08.2022 09:10 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:10
Haftaya 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın geçtiğimiz gün sert düşüş kaydederek 1751 dolara kadar indi. Gram altın da şu anda alış fiyatı 1.018,44 lira, satış fiyatı 1.018,60 liradan işlem görüyor. Uzmanlar ise yatırımcılara flaş uyarılarda bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, altın kaç TL?
CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI