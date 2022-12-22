1995-96-97-99 sigortalı + 20-25 yıl+ 5.000 Prim+ 45-52 yaş skalası EYT hattında! EYT'de ÇEKİRDEK KADRO netleşti! 2023 Şubat ayından itibaren...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti.