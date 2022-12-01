Emekliye 7.083 TL, Memura 10.849 TL MAAŞ! Ocak 2023'te %73.12 ZAM TABLOSU kesinleşiyor! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 TL alanlar...

Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. 6 aylık enflasyon oranlarının tamamlanmasıyla birlikte emekli ve memurun zamlı yeni maaşları ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli ve memurun pür dikkat beklediği enflasyon rakamları belli olmaya devam ediyor. Açıklanan oranlarla birlikte Ocak ayında yapılacak yılın ilk artışıyla ilgili de ipuçları oluşuyor. Bu kapsamda Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri de bir yandan gelmeye devam ediyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaşırken, geriye 2 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. İşte en yeni OCAK 2023 emekli memur zam tablosu!