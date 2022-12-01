Emekliye 7.083 TL, Memura 10.849 TL MAAŞ! Ocak 2023'te %73.12 ZAM TABLOSU kesinleşiyor! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 TL alanlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Geriye sadece 2 veri kaldı. İşte en güncel ocak zammı emekli memur maaş tablosu!
Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. 6 aylık enflasyon oranlarının tamamlanmasıyla birlikte emekli ve memurun zamlı yeni maaşları ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli ve memurun pür dikkat beklediği enflasyon rakamları belli olmaya devam ediyor. Açıklanan oranlarla birlikte Ocak ayında yapılacak yılın ilk artışıyla ilgili de ipuçları oluşuyor. Bu kapsamda Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri de bir yandan gelmeye devam ediyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaşırken, geriye 2 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. İşte en yeni OCAK 2023 emekli memur zam tablosu!
GÖZLER KASIM ENFLASYON RAKAMLARINA ÇEVRİLDİ!
4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Gözler 5 Aralık tarihinde açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu tarihten sonra Aralık ayı enflasyon rakamlarının Ocak 2023'te belli olmasının ardından emeklinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak.
MERKEZ BANKASI YIL SONU BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE SSK/BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre emeklinin alacağı zam oranı 18-20 bandında olacak. Sosyal refah düzenlemesi ile bu rakamın daha da artacağı, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildi. Net rakamlar Kasım-Aralık enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak.
MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.
Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.