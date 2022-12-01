Emekliye asgari 12.000 TL! 1 Aralık 2022 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: Ziraat, Vakıfbank, Hakbank, İş Bankası, Garanti banka banka ödeme TABLOSU!

Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler emekli promnosyon ödemelerine çevrildi. Kasım ayında yapılan taban fiyat güncellemeleriyle birlikte aralıkta promosyon ödemelerinin ne kadar olacağı merak edildi. Milyonlarca emeklinin alacağı promosyon ücretlerinde taban ücretleri Kasım ayının ilk günlerinde belirlendi. Promosyon tekliflerini inceleyen yaklaşık 13 milyon emekli, Aralık ayı kampanyalarını araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Aralık 2022 en yüksek promosyon ödeyen banka hangisi? işte detaylar!