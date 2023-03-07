Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!
Emeklilik için gerekli tüm şartları tamamlayanlar, EYT'liler sabırsızlıkla alacakları maaş miktarını araştırıyor ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'yı sıklıkla ziyaret ediyor. Peki emekli maaşı hesaplama işlemini yapmak isteyenler bunu nasıl yapacak? İşte detaylar...
07.03.2023 08:49 - Son Güncelleme: 07.03.2023 08:49
Emeklilik için başvuruda bulunan EYT'liler bazı soruların cevabını merak edip araştırıyor. EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı. Peki, ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? İşte 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA
e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor.