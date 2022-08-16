Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye 'borçlanma' formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

EYT'liye 'borçlanma' formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, pek çok kesimden 'borçlanma' talebi geliyor. Öğrencilik döneminde staj yapanlar, esnaf, sigortadan önce doğum yapanlar beklenti içerisinde&hellip;

Çığıl Ön Yener
16.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.08.2022 06:58
EYT’liye ’borçlanma’ formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyecanla yeni çalışmayı beklerken, en çok merak edilen konuların başında kapsam geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye ’borçlanma’ formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar hangi şartlarla emeklilik yolunun açılacağını merak ederken, hem primi eksik kalanların hem de borçlanmayla işe giriş tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekebilecek kesimin talepleri bulunuyor.

EYT’liye ’borçlanma’ formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

KİMLER KAPSAMDA
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

EYT’liye ’borçlanma’ formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

Bu kişilerin işe başlangıcından bu yana kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılın geçmesi, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

EYT’liye ’borçlanma’ formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...

Eksik primler doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilirken, borçlanma hakkıyla ilgili pek çok talep de bulunuyor.

SON DAKİKA