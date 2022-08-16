EYT'liye 'borçlanma' formülü! 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak mı? Eksik prim nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, pek çok kesimden 'borçlanma' talebi geliyor. Öğrencilik döneminde staj yapanlar, esnaf, sigortadan önce doğum yapanlar beklenti içerisinde…
16.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.08.2022 06:58
Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyecanla yeni çalışmayı beklerken, en çok merak edilen konuların başında kapsam geliyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar hangi şartlarla emeklilik yolunun açılacağını merak ederken, hem primi eksik kalanların hem de borçlanmayla işe giriş tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekebilecek kesimin talepleri bulunuyor.
KİMLER KAPSAMDA
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.