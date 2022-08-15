BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM VAR MI? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP benzin, mazot, LPG İNDİRİMLİ fiyatları...

Fiyatlardaki düşüşte Çin'deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de ham petrol üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 azalarak günlük 12,53 milyon varile geriledi. Böylece, günlük ham petrol üretimi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesine düştü.