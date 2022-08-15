BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP benzin, mazot, LPG İNDİRİMLİ fiyatları...
Cuma günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 96,87 dolar oldu. Brent petrolün düşüşü akaryakıta indirim olarak yansıdı. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? İşte 15-16 Ağustos 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyatları....
Yeni haftaya girer girmez milyonlarca sürücü yeni akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrol bu haftaya düşüşle başladı. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? İşte Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP benzin, mazot, LPG İNDİRİMLİ fiyat listesi...
BRENT PETROL SON DAKİKA!
15 Ağustos 2022 itibariyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 96,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,67 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte Çin'deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de ham petrol üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 azalarak günlük 12,53 milyon varile geriledi. Böylece, günlük ham petrol üretimi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesine düştü.
Öte yandan Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, dün yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısa vadeli küresel tahminler üzerindeki aşağı yönlü ekonomik baskılara rağmen, büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. Suudi Arabistan hükümeti tarafından talep edilmesi halinde ham petrol üretiminin günlük 12 milyon varile çıkarılabileceği ifade edildi.