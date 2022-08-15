Araç alacaklar dikkat! 6 ay 6 bin kilometre sınırı dengeleri değiştirdi! Piyasalarda son durum...

'PİYASADA ŞU AN RAHATLAMA VAR'

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Piyasada şöyle bir etki görülmeye başlandı. Araç tedariki anlamında hem bayilerde hem ikinci el otomobillerde şu anda bir rahatlama var. Burada tabi ki önemli etkenlerden birisi de faizlerin yüksek olmasından dolayı al sat diye tabir ettiğimiz kişilerin de sektörümüzden bir miktar elini çekmesi de bunda etkili oldu.