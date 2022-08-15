Araç alacaklar dikkat! 6 ay 6 bin kilometre sınırı dengeleri değiştirdi! Piyasalarda son durum...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan sıfır kilometre araçlarla ilgili düzenleme sonrası piyasada işler değişti. Fırsatçılığı engellemek için yapılan düzenlemenin duyurulmasıyla birlikte uzmanlar araç alacaklara uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Bakan Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Milliyet'in haberine göre sektör yetkilileri, '6+6' olarak anılan söz konusu uygulamanın fırsatçılığı önleyeceğini belirtirken, bu sayede ikinci el araç fiyatlarının da değişeceğini belirtti.
'PİYASADA ŞU AN RAHATLAMA VAR'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Piyasada şöyle bir etki görülmeye başlandı. Araç tedariki anlamında hem bayilerde hem ikinci el otomobillerde şu anda bir rahatlama var. Burada tabi ki önemli etkenlerden birisi de faizlerin yüksek olmasından dolayı al sat diye tabir ettiğimiz kişilerin de sektörümüzden bir miktar elini çekmesi de bunda etkili oldu.
"FİYATLAR DENGELENECEK"
İnşallah bu yeni yönetmeliğe bu al-satçıların da eklenmesi bizim sektör temsilcileri olarak en büyük isteğimizdir. Bunlar tamamen piyasadan elini çektiğinde, bunlara bir cezai müeyyide uygulandığında piyasada araç sayısının da bollaşacağını, araya değerinde ulaşacağı enflasyonist ortamda rakamların giderek arttığı dönemde fiyatların dengeleneceği şeklinde artıları olacaktır.