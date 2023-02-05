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EYT'de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

Son dakika ekonomi haberleri | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili TBMM Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sonrası geri sayım devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek hızla yasalaşacak düzenleme ile birlikte milyonlarca EYT'li emekli olacak. Peki EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

05.02.2023 07:58 - Son Güncelleme: 05.02.2023 07:58
EYT’de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sonda gelindi. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Emeklilerin ilk maaşlarını ise mart ayında alması bekleniyor.

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EYT’de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

EYT İÇİN SON ADIM GENEL KURULDA
AK Parti, uzun süre üzerinde çalışılan EYT ile ilgili düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi önümüzdeki hafta salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

EYT’de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

YASALAŞTIKTAN SONRA İMZA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

EYT’de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

Şubatın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT’de ilk maaşlar o tarihte yatacak! İşte emekli olacak milyonların beklediği haber

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.

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