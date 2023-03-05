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Haberler Ekonomi EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

İlk etapta 2.2 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinde e-Devlet kolaylığı sayesinde hafta sonu da aylık başvurusu yapılıyor. İşte EYT'lilerin adım adım emeklilik işlemleri...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 05.03.2023 06:57
EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle muradına erdi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı.

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EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olabilecek.

EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

Böylece ilk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

Primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıkları tarihte başvurarak yine yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.

EYT’liye adım adım emeklilik! Çalışan EYT’liler hangi belgeleri hazırlayacak? Memurlar nereye başvuracak? Tazminat nasıl hesaplanacak?

Böylece emekli olacak EYT'lilerin sayısı 5 milyonu bulacak.

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