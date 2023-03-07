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Haberler Ekonomi ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EYT maaş hesaplama robotu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlarken, 4A, 4B ve 4C EYT maaş hesaplaması ile emekli maaşı ne kadar olacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 1 Nisan 2023 günü yatacak EYT emekli maaş ödemeleri.

takvim.com.tr
07.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:42
ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EYT maaşlar, promosyonları ve yatacak miktar hakkında araştırmalar hızlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ardından birçok soru gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de ilk maaşların ödeneceği tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Nisan ayında yapılacak maaş ödemesinin yanında emekli çok daha fazla maaş alacak. Yapılan açıklamaya göre emekli Nisan'da çift maaş almış kadar olacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve emekli maaşı hesaplama.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI

EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EMEKLİYE + %10.40 ZAM

Emekli ve memurlar yeni yılda %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak 2. zamma çevrildi. Yılın ilk verisi %6,65 olarak açıklanmıştı. İkinci verinin ardından emekli maaşı hesaplamaları yeniden hızlandı.

ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

İLK 2 VERİYE GÖRE MAAŞ EYT'LİNİN MAAŞI

En düşük emekli:

Mevcut: 5.500 TL

Yeni: 6.072 TL

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