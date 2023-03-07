ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...
EYT maaş hesaplama robotu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlarken, 4A, 4B ve 4C EYT maaş hesaplaması ile emekli maaşı ne kadar olacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 1 Nisan 2023 günü yatacak EYT emekli maaş ödemeleri.
07.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:42
EYT maaşlar, promosyonları ve yatacak miktar hakkında araştırmalar hızlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ardından birçok soru gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de ilk maaşların ödeneceği tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Nisan ayında yapılacak maaş ödemesinin yanında emekli çok daha fazla maaş alacak. Yapılan açıklamaya göre emekli Nisan'da çift maaş almış kadar olacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve emekli maaşı hesaplama.