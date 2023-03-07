ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak! 5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL...

EYT maaşlar, promosyonları ve yatacak miktar hakkında araştırmalar hızlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ardından birçok soru gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de ilk maaşların ödeneceği tarih oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Nisan ayında yapılacak maaş ödemesinin yanında emekli çok daha fazla maaş alacak. Yapılan açıklamaya göre emekli Nisan'da çift maaş almış kadar olacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve emekli maaşı hesaplama.