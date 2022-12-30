Emekliye asgari 11.000 TL ödeme! EYT'li, SSK, Bağkur'luya Ocak 2023 promosyon ücret LİSTESİ! 3 gün içinde yatacak! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...
Yaşa takılan kesimi emekli edecek düzenlemenin tüm detayları netleşti. Bir sonraki aşamada Ocak ayı içinde yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan kişiler maaşın yanında promosyon imkanı da elde edecek. Bu kapsamda şimdiden promosyon ücret listesi araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...
Emekliler merakla promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. EYT müjdesini alan vatandaşlar emekli maaşının yanında promosyon hesabı da yapmaya başladı. Yasanın Ocak'ta Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat ayında maaş hesapları yapılacak. EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olacaklar ne kadar promosyon ödemesi alacağını şimdiden merak ediyor. Peki, EYT'liler kaç TL promosyon ödemesi alacak? Ocak 2023'te promosyonlar kaç TL olacak? İşte merak edilen promosyon ücret listesi!
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin detayları belli oldu, sıra yasaya geldi. Ocak'ta da yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar promosyon imkanı da elde edecek. Bu nedenle emeklilik için yasayı bekleyenler şimdiden promosyonları araştırmaya başladı.
Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.
HEM AYLIK HEM PROMOSYON BAŞVURUSU
Promosyon alınacak banka emekli aylığı başvurusunda seçilebilecek. Bu nedenle hızlı promosyon almak isteyen EYT'lilerin emeklilik başvurusu yapmadan önce kararını vermesi önemli. Promosyon alıp sonra daha iyi bir fırsatla karşılaşanlar isterse bu fırsatları da değerlendirebilecek.