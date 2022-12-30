Emekliye asgari 11.000 TL ödeme! EYT'li, SSK, Bağkur'luya Ocak 2023 promosyon ücret LİSTESİ! 3 gün içinde yatacak! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin detayları belli oldu, sıra yasaya geldi. Ocak'ta da yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar promosyon imkanı da elde edecek. Bu nedenle emeklilik için yasayı bekleyenler şimdiden promosyonları araştırmaya başladı.