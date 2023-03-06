EYT'liye 6.600 TL AVANS + 9.200 TL Promosyon! Nisan ayında iki değil üç misli ödeme yapılacak! %30 zamlı maaş, 19 bin 982 TL tazminat...
EYT yasası hakkında son gelişmeler merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Şartları sağlayan EYT'liler için emeklilik başvuru süreci resmen başladı. EYT'lilere maaşın yanında avans, promosyon fırsatı da geliyor. Emekli olacaklar bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Peki, EYT'liler avans alabilecek mi? Promosyon miktarları ne kadar oldu? Kaç TL maaş alacaklar? İşte tüm detaylar haberimizde...
EYT'liye avans ödemesi yapılabilir mi?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.
NE KADAR AVANS VERİLECEK?
Daha önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Avans tutarının en az 5.500 TL olarak belirlenmesi halinde EYT'lilere, emekli aylığı bağlama işlemlerinin tamamlanması beklenmeden avans ödemesi yapılması mümkün görünüyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 TL bayram ikramiyesi de dahil edildiğinde en az 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
EYT'LİLERE PROMOSYON ZAMANI!
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Bu da kampanyaları hareketlendirdi. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Tutarlarda yükseliş sürer mi? İşte detayları...