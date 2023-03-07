EYT'liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: 9.200 TL'ye yükseldi! '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.