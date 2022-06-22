EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...
EYT'liye emeklilik fırsatı. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme 5 aşamada tamamlanacak. Yıl bitmeden de tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacak...
22.06.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.06.2022 06:57
Emeklilikte yıl ve prim şartını tamamlayıp yaşı bekleyen vatandaşlar için çalışmalar sürerken, çizilecek çerçeve bu yıl bitmeden netleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.