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Haberler Ekonomi EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

EYT'liye emeklilik fırsatı. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme 5 aşamada tamamlanacak. Yıl bitmeden de tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacak...

22.06.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.06.2022 06:57
EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte yıl ve prim şartını tamamlayıp yaşı bekleyen vatandaşlar için çalışmalar sürerken, çizilecek çerçeve bu yıl bitmeden netleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

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EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

EYT konusunda 5 adımlı bir çalışma rotası bulunuyor:

EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

1) KAPSAM TESPİTİ
Düzenlemenin çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek.

EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak.

EYT’liye 5 adımlı çalışma rotası! Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Uygulama usulleri neler? İşte tüm detaylar...

EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

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