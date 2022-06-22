Bedelli askerlikte dev düzenleme! Yeni süreç nasıl işleyecek? Bedelli askerlik nasıl hesaplanacak?

Tasarı ile en az 2 yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilecek ve böylece maaşlarında ve diğer haklarında iyileştirme yapılacak. Bu uygulamadan emekliler de yararlanacak.