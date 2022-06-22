Bedelli askerlikte dev düzenleme! Yeni süreç nasıl işleyecek? Bedelli askerlik nasıl hesaplanacak?
Bedelli askerliği yeniden düzenleyen ve kapsamını genişleten kanun teklifi Meclis'e gönderildi. Kanun bedelli askerliğin yanı sıra astsubayların göreve başlama statülerini de yeniden belirliyor. Tasarıda bunun dışında da birçok madde bulunuyor. Ancak milyonları ilgilendiren en önemli konu bedelli askerlik ve astsubaylarla ilgili düzenleme olarak öne çıkıyor. Yeni bedelli askerlik nasıl işleyecek? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
Mevcut durumda yüksekokul mezunu astsubaylar, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarken, Meclis'te görüşülen tasarının yasalaşması halinde yüksekokul mezunu astsubaylar 9. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emeklilerin kademesinin artırılması ile özlük hakları da iyileşecek.
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Şimdi gelelim, bedelli askerlikte yapılan değişikliklere. Kısaca bedelli askerlik uygulamasından bahsedeyim. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar bedelli askerlik için başvurabiliyor. Bedelin peşin ödenmesi gerekiyor.
Ücretini peşin ödeyen ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. Peki, Meclis'te görüşülen yasa tasarısı ile bedelli askerlikte neler değişiyor, kimlere af geliyor, kimlere yeni imkanlar tanınıyor? İşte madde madde detaylar...
1- Sağlık muayenesinden geçip de 'askerliğe elverişli' belgesi alanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.