22 Haziran konut-taşıt- ihtiyaç kredisi faiz oranları! Duyan gözlerini fal taşı gibi açacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı akıllarda yer edindi. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına alıyor. İşte güncel kredi faiz oranları!