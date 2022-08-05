EYT'liye 3'lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...
Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Avrupa modelinin uygulanma ihtimali ne? İşte emeklilikte yaşa takılanların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
05.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 05.08.2022 06:59
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EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.