Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye 3'lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

EYT'liye 3'lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Avrupa modelinin uygulanma ihtimali ne? İşte emeklilikte yaşa takılanların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
Takvim
05.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 05.08.2022 06:59
EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu hazırlıklarını sürdürürken, hem kapsam hem de emeklilik koşulları merak ediliyor.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

Düzenleme ile EYT'lilere 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması planlanıyor.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

En geç Ocak'ta düzenlemenin Meclis'e sunulması beklenirken, bununla emeklilik hakkı elde edecek kişilerin maaşının nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı da merak konusu oldu.

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Emeklilikte yaşa takılanlara Avrupa modeli...

FAZLA PRİM ETKİSİ
EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

SON DAKİKA