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Haberler Ekonomi O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları... Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢

O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları... Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢

Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediliyor. İşte 4 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

takvim.com.tr
05.08.2022 15:57 - Son Güncelleme: 05.08.2022 15:58
Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirim sonrasında LPG'ye zam yapıldı. Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor. İşte güncel akaryakıt (LPG, Motorin ve Benzin) fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

BRENT PETROLDA DÜŞÜŞ!

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM!

Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Edinilen bilgiye göre, motorine ve benzine eş zamanlı indirim geliyor. İndirimlerin, 5 Ağustos itibarı ile geçerli olacağı belirtiliyor.

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