O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları... Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.