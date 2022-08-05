Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ÇİFTE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...
Akaryakıta indirim haberleri... Son dakika brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. 5 Ağustos 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen akaryakıt fiyatları da güncellenmeye devam ediyor. Bu noktada yeni bir İNDİRİM müjdesi geldi. Peki benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, ne zaman? İşte 5 Ağustos 2022 Cuma Shell, BP, Opet, Petrol Ofisi İstanbul, Ankara, İzmir son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi...
05.08.2022 09:46 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:46
Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi araştırılıyor. 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP istasyonlarında akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki milyonlarca sürücü güncel benzin, mazot, otogaz fiyatlarını öğrenmek istiyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla 94,53 dolar oldu. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, brent petroldeki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...