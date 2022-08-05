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Haberler Ekonomi Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ÇİFTE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ÇİFTE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

Akaryakıta indirim haberleri... Son dakika brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. 5 Ağustos 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen akaryakıt fiyatları da güncellenmeye devam ediyor. Bu noktada yeni bir İNDİRİM müjdesi geldi. Peki benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, ne zaman? İşte 5 Ağustos 2022 Cuma Shell, BP, Opet, Petrol Ofisi İstanbul, Ankara, İzmir son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi...

05.08.2022 09:46 - Son Güncelleme: 05.08.2022 09:46
Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi araştırılıyor. 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP istasyonlarında akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki milyonlarca sürücü güncel benzin, mazot, otogaz fiyatlarını öğrenmek istiyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla 94,53 dolar oldu. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, brent petroldeki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Son dakika... Bir süredir 100 dolar ve altında seyreden brent petrolün bugün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Hal böyle olunca da araç sahiplerini sevindiren indirim haberi geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında dev indirim geliyor.

Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

AKARYAKITA NE ZAMAN VE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Brent Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası 6 Ağustos cumartesi itibariyle motorin fiyatlarında 1.15 TL, benzin fiyatlarında ise 2.23 TL indirim bekleniyor.

Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

1 LİTRE BENZİN FİYATI

İndirimlerin ardından benzin fiyatlarının İstanbul'da 20,02 TL, Ankara'da 20,15 TL, İzmir'de 20,14 TL olması bekleniyor.

Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

1 LİTRE MOTORİN FİYATI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,33 TL'ye, Ankara'da 23,44 TL'ye, İzmir'de 23,46 TL'ye gerileyecek.

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