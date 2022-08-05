Brent petrol 94 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ÇİFTE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyat listesi! 5 Ağustos 2202 Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara...

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Son dakika... Bir süredir 100 dolar ve altında seyreden brent petrolün bugün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Hal böyle olunca da araç sahiplerini sevindiren indirim haberi geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında dev indirim geliyor.