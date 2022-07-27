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Haberler Ekonomi EYT'liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

EYT'liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışmada 3600 prim gün formülü de masada. Burada da yaş şartının esnetilmesi söz konusu. Primi eksik olanlar da muradına erebilecek...

Çığıl Ön Yener
27.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.07.2022 06:58
EYT’liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Emelilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

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EYT’liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

EYT’liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek.

EYT’liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

3600 GÜN YETİYOR
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

EYT’liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

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