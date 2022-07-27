EYT'liye 3600 prim formülü! 9 Eylül 1999 öncesinde olanları neler bekliyor? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışmada 3600 prim gün formülü de masada. Burada da yaş şartının esnetilmesi söz konusu. Primi eksik olanlar da muradına erebilecek...
27.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.07.2022 06:58
EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek.
3600 GÜN YETİYOR
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.