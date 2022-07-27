3.500 TL maaş + 56 yaşında 1 yıl erken emekli olma şansı... SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur, emekli herkesi içeriyor!
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek sorular yanıtlandı. 2006 sigorta başladı 4853 gün prim 15 yıl 10 ay sigorta sürem var işten ayrılsam tazminat alabilir miyim? Çocuk yardımı artacak mı acaba? 1978 doğumluyum.1996 sigorta girişim var. Toplam 5930 günüm var. EYT olursa faydalanabiliyor muyum hemen emekli olur muyum acaba? Dördüncü ayın biri 1992 SSK girişim var 8900 pirim günün var 53 yaşa tabiyim Askerlik borçlanması yaparsam beni ne kadar geriye çeker? SGK giriş 10.08.1991 SGK gün 2461. Bağ-Kur girişi 10.08.1991 halen devam ediyor. Bağ-Kur hizmeti 21 yıl 6 ay. Doğum tarihi 23.12.1971. Ne zaman emekli olurum? Sorularına sık sık yanıt aranıyor. İşte emekli, memur, EYT'li, asgari ücretli herkesi kapsayan soruların cevabı...
Emeklilik ve çalışma hayatıyla alakalı akıllara takılan bazı sorular oluyor. EYT'li, SSK, BAĞKUR'lu herkesi ilgilendiren soru ve cevaplara haberimizde yer verdik. 'Geçmişte çalışmadığım dönemlerin parasını ödeyip emekli olabilir miyim? Belli bir yaşın üstünde prim eksik olanlar için imkan getirilebilir mi? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olabilir miyim? Erken emeklilik için askerliğin tamamını borçlanmak gerekiyor mu?' tarzında sorulara sık sık yanıt aranıyor. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
Bağkur, Engelli emeklilik için internetten e-devletten emeklilik başvurusu yaptım. Ancak, prim günüm tamam olmasına rağmen hizmet yılım tamam olmadan başvuru yaptım. Vergi indirimi ve engelli raporumda var. Sadece hizmet yılı tamamlanması için 3 yıl var. Bu durumda ne olur? Emekli olabilir miyim? Sizlerden acil olarak cevap bekliyorum. İyi çalışmalar.
Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan, adınıza yapılan emeklilik başvurunuzun hizmet sürenizin yetersiz olduğundan dolayı ret cevabı gelir.
Merhaba annem 1988 sigorta girişli. 1872 gün sigortalı çalışmış. 3 çocuğu var. Şu an çıkmasını beklediğimiz yasalardan ne ölçüde faydalanabiliyor, ne zaman emekliliğe hak kazanıyor veya hangi şartlarda bu hakkı elde edebiliyor
Annenizin sigortalılık başlangıcı 23.05.1988'den önce ise 44 yaş 5225 prim günü şartıyla, 23.05.1988'den sonra ise 45 yaş 5300 prim günü şartıyla emekli edilir. 3 çocuk için borçlanma yaparsa 2160 gün elde eder. (En düşük doğum borçlanması tutarı günlük 69,02 TL, 2160 gün için ödenmesi gereken tutar 149.083,20 TL) Borçlanma sonrası toplam prim günü 4032 olacaktır. Kalan günlerini çalışarak tamamlayabilir. 1260 Günü geçmeden isteğe bağlı prim ödemesi de yapabilirsiniz.3600 Prim günüyle yaşlılık aylığı talebinde bulunmayı düşünürseniz 1728 gün doğum borçlanması yeterli olacaktır, borçlanma sonrası 58 yaş şartını beklemesi gerekecektir. EYT ile ilgili çalışmalar sürmektedir, anneniz EYT çıksa bile en az 3600 prim gününü doldurmadan aylık talebinde bulunamayacaktır.
Bir iş yerinde iş görüşmesi yaptım adres ve kimlik bilgilerimi istediler yarın başla dediler sonra aradılar biz sana haber vereceğiz ne zaman başlayacağını aramadılar 15 gün prim ödeme yapmışlar nasıl sildiririm?
Konuyla ilgili Alo170 hattına arayarak talep oluşturabilirsiniz. İlgili dönemlere ilişkin ücret bordrolarınız ve çalıştığınıza dair kayıtlı belgeler kurum tarafından işverenden istenir. Fiili olarak çalışmanız yoksa hizmetleriniz iptal edilir.
2006 sigorta başladı 4853 gün prim 15 yıl 10 ay sigorta sürem var işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 4500 prim gününüzün yanında 25 yıllık sigortalılık süresini de tamamlamanız gerekmektedir. (2006 Girişli erkek sigortalılar 2031 tarihinde tamamlar) veya 7000 prim gününü doldurmanız gerekecektir.