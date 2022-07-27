3.500 TL maaş + 56 yaşında 1 yıl erken emekli olma şansı... SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur, emekli herkesi içeriyor!

Bağkur, Engelli emeklilik için internetten e-devletten emeklilik başvurusu yaptım. Ancak, prim günüm tamam olmasına rağmen hizmet yılım tamam olmadan başvuru yaptım. Vergi indirimi ve engelli raporumda var. Sadece hizmet yılı tamamlanması için 3 yıl var. Bu durumda ne olur? Emekli olabilir miyim? Sizlerden acil olarak cevap bekliyorum. İyi çalışmalar.



Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan, adınıza yapılan emeklilik başvurunuzun hizmet sürenizin yetersiz olduğundan dolayı ret cevabı gelir.