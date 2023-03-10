EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?
Çalışan EYT'lilerden 30 gün kuralına uyanlar için prim desteği verilecek. Bu süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
10.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 06:59
EYT'liler için emeklilik başvurusunun yanı sıra, çalışmaya devam edecekler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor.
EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak.
AYLIK DÜŞMEYECEK
EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde yeniden işe başlaması durumunda işverenin çalışan için ödeyeceği destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak.