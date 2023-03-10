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Haberler Ekonomi EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

Çalışan EYT'lilerden 30 gün kuralına uyanlar için prim desteği verilecek. Bu süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Hazal Ateş
10.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 06:59
EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

EYT'liler için emeklilik başvurusunun yanı sıra, çalışmaya devam edecekler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor.

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EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek.

EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak.

EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

AYLIK DÜŞMEYECEK
EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde yeniden işe başlaması durumunda işverenin çalışan için ödeyeceği destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak.

EYT’liye 30 gün formülü! Çalışanlara destek nasıl uygulanacak? Ücretlerde değişiklik olacak mı? İş kuranlar prim ödeyecek mi?

Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek.

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