1-2-3-4 çocuklu aileler başvuruyor, 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı para yardımı yapıyor! Anasınıfı, ilkokul...

1-2-3-4 çocuklu aileler yaşadı! Çocuğu olan ailelere, çocuk destek ödemeleri yapılıyor. Başvurular e-Devletten alınırken şartları duyanlar da hemen başvuru ekranına yöneliyor. Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar arasında çocuk destek parası da yer alıyor. 350 TL ile 650 TL aralığında sağlanan bu destekler en az 1 çocuğu olan ailelere veriliyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir? Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...