1-2-3-4 çocuklu aileler başvuruyor, 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı para yardımı yapıyor! Anasınıfı, ilkokul...
Çocuklu ailelerin devletten para yardımı alması artık çok kolay. E-Devlet'ten tek tıkla başvuru kabul ediliyor. 2023 yılında Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Başvuru şartlarını sağlayanlara destek ödemeleri PTT'den yatırılıyor. İşte başvuru detayları...
1-2-3-4 çocuklu aileler yaşadı! Çocuğu olan ailelere, çocuk destek ödemeleri yapılıyor. Başvurular e-Devletten alınırken şartları duyanlar da hemen başvuru ekranına yöneliyor. Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar arasında çocuk destek parası da yer alıyor. 350 TL ile 650 TL aralığında sağlanan bu destekler en az 1 çocuğu olan ailelere veriliyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir? Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
350 TL- 650 TL ARASINDA HARÇLIK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Çocuk Destek Bileşeni ile sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklar için harçlık veriliyor.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini açıkladı.