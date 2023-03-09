Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! 10-14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10- 14 Mart fiyat listesi açıklandı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler buraya! Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
09.03.2023 23:18 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:06
Ramazan ayına az bir süre kala Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 10-14 Mart 2023 Kooperatif marketleri fiyat listesi...