Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT'liye emeklilik getirecek

EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT'liye emeklilik getirecek

Yapılandırma paketi haberleri devlete borcu olan vatandaşları heyecanlandırırdı. Kabine toplantısında ele alınacak paketten EYT'lilere de müjde çıkması bekleniyor. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Nasıl mı olacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.01.2023 11:49 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:49
EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için yapılandırma paketi hazırlığı yapılması büyük heyecan yarattı. Düzenleme kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

Ancak avantajları bununla bitmeyecek. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma ve sildirme imkanının yanı sıra dondurulmuş hizmet günlerini daha az ödemeyle ihya etme kolaylığı gündemde.

EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

Böylece EYT düzenlemesiyle emekli olmak için prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenler önemli bir fırsat yakalayacak. İşte beklenen yapılandırma paketine ilişkin detaylar…

EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

BORCU KAPATANA EMEKLİLİK
Öncelikle Bağ-Kur prim borcu olduğu için emekli olamayanlar, bunları yapılandırmayla kolayca ödeyebilecek. Böylece EYT kapsamındaysa yapılandırmayla borcunu kapatır kapatmaz emeklilik yolu açılacak.

EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

Düzenleme kapsamında borçların gecikme faizlerinin, zamlarının silinmesi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılması, peşin ödemede bu Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA