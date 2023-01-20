EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek

Ancak avantajları bununla bitmeyecek. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma ve sildirme imkanının yanı sıra dondurulmuş hizmet günlerini daha az ödemeyle ihya etme kolaylığı gündemde.