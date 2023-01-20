EYT’LİYE 3 MÜJDE! Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi EYT'liye emeklilik getirecek
Yapılandırma paketi haberleri devlete borcu olan vatandaşları heyecanlandırırdı. Kabine toplantısında ele alınacak paketten EYT'lilere de müjde çıkması bekleniyor. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Nasıl mı olacak? İşte detayları...
20.01.2023 11:49 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:49
Ancak avantajları bununla bitmeyecek. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma ve sildirme imkanının yanı sıra dondurulmuş hizmet günlerini daha az ödemeyle ihya etme kolaylığı gündemde.
Böylece EYT düzenlemesiyle emekli olmak için prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenler önemli bir fırsat yakalayacak. İşte beklenen yapılandırma paketine ilişkin detaylar…
BORCU KAPATANA EMEKLİLİK
Öncelikle Bağ-Kur prim borcu olduğu için emekli olamayanlar, bunları yapılandırmayla kolayca ödeyebilecek. Böylece EYT kapsamındaysa yapılandırmayla borcunu kapatır kapatmaz emeklilik yolu açılacak.