A101 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! Dev markalarda şok indirimler başladı! 24 Ocak A101 FİYAT LİSTESİ! Salça, bulgur, ciğer...

A101'in yep yeni aktüel ürünler kataloğu burada! Hafta sonu gelirlen alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin güncel indirimli ürünlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Bu hafta A101 marketlerde dev markalarde dev indirimler yapıldı. Hem yiyecek reyonunda hem de beyaz eşya, mobilya reyonunda indirim uygulandı. İşte A101 20-24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!