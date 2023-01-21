A101 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! Dev markalarda şok indirimler başladı! 24 Ocak A101 FİYAT LİSTESİ! Salça, bulgur, ciğer...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! A101'de indirim bugün başladı. Hemen A101 zincir marketlerine giden indirimleri kapacak. Yörükoğlu Kaşar Peyniri 600 G 89 TL, Tat Bulgur Şehriyeli 2500 G 44,90 TL, Altunsa Domates Salçası 28-30 Brix 830 G 36, 50 TL, Kaanlar Siyah Zeytin 1000 G 44,90 TL, Banvit Piliç Baton Salam 1000 G 33,95 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 38,50 TL, Selpak 6'lı Kağıt Havlu Yağ Emici 3 Kat 69 TL, Papia Kağıt Havlu 6'lı 49 TL'ye satılıyor. İşte 20-24 Ocak A101 FİYAT LİSTESİ!
21.01.2023 14:16 - Son Güncelleme: 21.01.2023 14:16
A101'in yep yeni aktüel ürünler kataloğu burada! Hafta sonu gelirlen alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin güncel indirimli ürünlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Bu hafta A101 marketlerde dev markalarde dev indirimler yapıldı. Hem yiyecek reyonunda hem de beyaz eşya, mobilya reyonunda indirim uygulandı. İşte A101 20-24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!