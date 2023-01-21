Başvuru ekranı aktif! İŞKUR'DAN MEB TYP MÜJDESİ GELDİ! 18-45 yaş arası NET asgari ücret MAAŞLA temizlik görevlisi...
İŞKUR GÜNCEL TYP ALIMLARI! Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 ilde personel alımları gerçekleştiriyor. Her yıl dönem dönem başvuru başlatan İŞKUR 2023 yılında da önce Antalya ve Artvin'de şimdi de Kahramanmaraş ve Kastamonu'da TYP ile personel alımı yapacak. Başvurularda son gün 24 Ocak olarak belirtildi. İşte İŞKUR TYP il il, ilçe ilçe yeni ilanlar!
İŞKUR ile TYP alımları devam ediyor. Antalta ve Artvin'in ardından bu kez Kastamonu ve Kahramanmaraş illerinde alımlar için başvuru ekranı aktif edildi. MEB şimdilik 2 farklı şehir için ilan yayımladı. Alımlar Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Buna göre alım yapılacak şehirler ve ilçeleri kontenjan sayısı ile birlikte haberimizde derledik. TYP'nin yanı sıra bekçi, temizlik ve güvenlik görevlisi, aşçı, şoför alımları da başladı. İşte 20 Ocak 2023 güncel İŞKUR TYP ve normal işçi, personel, memur alımları...
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi