Başvuru ekranı aktif! İŞKUR'DAN MEB TYP MÜJDESİ GELDİ! 18-45 yaş arası NET asgari ücret MAAŞLA temizlik görevlisi...

İŞKUR ile TYP alımları devam ediyor. Antalta ve Artvin'in ardından bu kez Kastamonu ve Kahramanmaraş illerinde alımlar için başvuru ekranı aktif edildi. MEB şimdilik 2 farklı şehir için ilan yayımladı. Alımlar Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Buna göre alım yapılacak şehirler ve ilçeleri kontenjan sayısı ile birlikte haberimizde derledik. TYP'nin yanı sıra bekçi, temizlik ve güvenlik görevlisi, aşçı, şoför alımları da başladı. İşte 20 Ocak 2023 güncel İŞKUR TYP ve normal işçi, personel, memur alımları...