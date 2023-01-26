2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Maaşta taban 7.436 TL...

İntibak düzenlesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından bir düzenleme de intibak için bekleniyor. İntibak ile maaşlarda 1300 TL arasında bir artış olması söz konusu olacak. Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunu düzenlemek için intibak yasası bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilenler!