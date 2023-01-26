2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Maaşta taban 7.436 TL...
Milyonlarca emekli intibak zammı hakkında aramalara başladı. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Bugün üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama yöntemi kullanılabilecek. Peki, 2023 emekli intibak zammı son dakika ÇIKTI MI? SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? İşte son gelişmeler...
26.01.2023 12:51 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:51
İntibak düzenlesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından bir düzenleme de intibak için bekleniyor. İntibak ile maaşlarda 1300 TL arasında bir artış olması söz konusu olacak. Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunu düzenlemek için intibak yasası bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023'te 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilenler!
İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu.
Emekliliğe yeni sistemin yol haritası! EYT, prim, intibak...